La bomba de Laso contra el arbitraje tras el polémico empate de Independiente: "Siempre son las mismas..."

Independiente e Instituto de Córdoba igualaron sin goles este domingo en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en un partido válido por la sexta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol.

El encuentro contó con una buena cantidad de jugadas polémicas pero las más resonantes llegaron sobre el final. Primero por intermedio de un penal que cobró el árbitro Darío Herrera pero que luego revirtió el fallo a instancias del VAR. Luego, en la adición, no cobró una supuesta falta dentro del área a Alexis Canelo que todo Independiente pidió.

Una de las figuras del encuentro fue el central del Rojo, Joaquín Laso, que levantó el nivel de la mano de Tevez y ahora fue uno de los puntos altos. El defensor habló después del partido y no pudo ocultar la desazón: "Con impotencia porque queríamos ganar. Hicimos todos los esfuerzos pero no nos salió".

Luego, el defensor se refirió a las polémicas de la noche y dejó una fuerte frase contra el arbitraje del fútbol argentino: "Siempre es lo mismo. Eligen cuál revisar y cuál no. Te da bronca porque por lo general siempre son las mismas figuritas las que nos hacen las cosas. Empieza a dar un poquito de impotencia". Cuando le consultaron sobre si Herrera les dio explicaciones sobre la jugada, el central aseguró: "No se. Ya ni lo quiero escuchar".

"Seguimos con intensidad, seguimos doblegando a los rivales. No nos generan. Eso nos da seguridad para jugar. De a poquito vamos a intentar más. Hoy era un partido friccionado porque es un equipo muy duro que siempre plantea los partidos así. Per así y todo creo que os contrarrestamos y generamos chances que no pudimos concretar.

Finalmente, Laso habló sobre cómo llegan al clásico ante Racing en la próxima fecha: "Muy bien, con mucha confianza. Laburando mucho que es lo más importante. Con humildad, sabemos que tenemos que seguir mejorando y vamos por eso".