El Gallego Méndez, lapidario con los jugadores de Vélez tras el 0-3 ante Huracán: “Me duele, pero hay que…”

Sebastián Méndez, entrenador de Vélez, realizó un crudo análisis de la goleada sufrida ante Huracán (0-3), que lo dejó "recontra caliente" por la sensación de no haber competido ante un rival directo en la lucha por la permanencia en primera división.

"Duele muchísimo la derrota. No competimos nunca y eso es lo que más duele. Estoy recontra caliente", admitió el Gallego. "Tenemos que charlar porque no puede ser que cada vez que salimos del Amalfitani nos volvemos con una derrota", avisó luego la cuarta caída consecutiva fuera de casa.

En la búsqueda de una explicación a lo sucedido esta noche, Méndez entendió: "Hicimos un mal partido de inicio y es difícil cuando te hacen goles al comenzar. Cuando jugás mal, pasa esto, no importa el sistema".

"Con los cambios (tres en el entretiempo) buscamos agilizar el medio pero no cambió la dinámica porque nos hicieron el segundo gol y no pudimos reaccionar. No fue una buena noche, no hay nada para rescatar", aceptó. De cara al futuro, el DT de Vélez confió: "Hay tiempo para cambiar y lo tenemos que hacer ya. Tenemos que ganar de visitante y ahora la chance es contra Tigre".

"Hoy no estuvimos en la cancha pero el responsable soy yo. Al fútbol hay que jugar de otra manera, como lo hicimos contra River. Tengo las fuerzas necesarias para lo que sea. Estoy donde quiero estar", aclaró. "Estoy dolido pero mañana ya estaremos trabajando. Nos levantaremos como pasó después de la derrota contra Independiente y Gimnasia", aseguró.