La fuerte confesión de la esposa de Djokovic sobre una decisión que quiso tomar Nole: “Reunió a todos y dijo…”

Novak Djokovic se quedó días atrás con el US Open, su título número 24 de Grand Slam. Nadie ha ganado tantos 'grandes' como él y mucho tiene que ver su mujer, Jelena, en que lo haya conseguido. Es que, durante la temporada 2018, el serbio estuvo a punto de rendirse tras sufrir una dura derrota en el Masters de Miami con Benoit Paire.

La esposa del número 1 del mundo, en diálogo con Graham Bensinger, reveló que luego de ese partido decidió retirarse y hasta contó qué hizo para convencerlo de que siga jugando: "Reunió a todos los miembros de su equipo y les dijo: ‘¿Saben qué? Ya terminé, lo dejo’. Lloramos y le dijimos que no podía hacerlo, que no era el momento".

"No quería jugar y ni siquiera quería ver pasar una pelota delante de él. No quería saber nada. Pero me encanta el tenis y llevo a los niños a la cancha todos los días. Al tercer día llegó Novak. Vio que nos estábamos divirtiendo y que no era un entrenamiento al que estaba acostumbrado desde hacía años. Novak me preguntó si podía jugar y conseguir una raqueta, pero me negué”, relató.

Luego, en la misma línea, detalló: "Comencé a burlarme de él y le dije que se había rendido. Que nos tocaba jugar al tenis. Al final sirvió y dijo que se sentía bien, luego volvió todos los días para finalmente llamar a su entrenador Marian Vajda y pedirle que retomara el entrenamiento". Desde entonces, Novak Djokovic sumó 12 torneos de Grand Slam en cinco años.

Todos los Grand Slam de Nole