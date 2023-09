La advertencia de Recoba a Bielsa como DT de Uruguay: “No le vamos a tener…”

Álvaro Recoba fue consultado por el comienzo de la era de Marcelo Bielsa al mando de la Selección de Uruguay y aseguró que el pueblo charrúa no le va a “tener paciencia” al entrenador argentino en cuanto a los futuros resultados en su cargo.

“Primero me resulta raro que esté (en la Selección de Uruguay), pero para bien. Paciencia no le vamos a tener. No hay paciencia en el fútbol. Cuando juega la selección no hay paciencia, hay que ganar. Es un entrenador de élite, muy detallista, pero que los jugadores van a tener que responder", expresó el Chino en el segmento Líbero vs. de TyC Sports.

En la misma entrevista, el charrúa elogió a Messi: “Es tan contemporáneo que no lo podemos poner en el mismo escalón que Maradona y Pelé”, contó. “Se reinventó y cuando pensé que ya no tenía más nada para dar, volvió y consiguió lo que consiguió (ser campeón del mundo con Argentina). Por eso, es el mejor jugador que vi adentro de una cancha”, especificó Recoba.

El conjunto de Bielsa, tras el triunfo ante La Roja en Montevideo y la derrota frente al Tri en Quito, tendrá dos paradas difíciles en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en donde visitará a Colombia y después recibirá a Brasil. En noviembre, deberá enfrentarse con la selección campeona del mundo y Bolivia.