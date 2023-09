Augusto Batalla aseguró en qué dos clubes nunca jugará: “Jamás me podría poner las camisetas de…”

Augusto Batalla parece que encontró su lugar en el mundo y es San Lorenzo. El arquero, que todavía pertenece a River, ha tenido destacadas actuaciones con el Ciclón y en los 59 partidos que ha disputado tuvo 35 vallas invictas, lo que deja muy en claro que atraviesa un presente soñado con esa camiseta.

En una charla con ESPN Playroom, el programa de Migue Granados, Batalla habló de todos pero expresó que hay dos equipos en los que no jugaría jamás: "Desde muy chico me criaron en River y estoy muy agradecido. Y después creo que hay que tener respeto por la gente que confío en uno".

"Entonces jamás me podría poner esas camisetas, ni la de Boca ni la de Huracán. Hay cosas en donde el bolsillo o cualquier otra cosa queda 100% de lado, es una cuestión del corazón”, reconoció y luego agregó: "En San Lorenzo, sin dudas, encontré mi lugar en el mundo. Me siento respetado, querido, cuidado... Es el momento más feliz de mi vida".

"Ortigoza fue el primero que se me acercó cuando llegué a San Lorenzo. El club estaba complicadísimo, él me agarró de la mano y me dijo ‘asi son las cosas, necesito que me ayudes con esto’. Sin dudas que mí presente en el club, gran parte es gracias a Néstor”, cerró Batalla.

Además de River y el Ciclón, pasó por Atlético Tucumán, Tigre, el fútbol chileno, y Ruben Insua ya dijo varias veces que espera que el Ciclón haga un esfuerzo y compre su pase, y en la dirigencia tienen la idea negociar para que se quede en el CASLA más allá de diciembre.