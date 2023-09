Video: el audio del VAR en el polémico gol anulado a River ante Atlético Tucumán

River venció agónicamente a Atlético Tucumán en el cierre de la jornada de este jueves. El Millonario llegó a su segundo triunfo consecutivo en la Copa de la Liga y logró alcanzar los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen. El gol del triunfo lo convirtió Salomón Rondón, en le tercer minuto de adición del complemente.

En el primer tiempo, también cuando se jugaba el adicional, se vivió uno de los momentos más particulares de la noche en Núñez. Paulo Díaz aprovechó un descuido de la defensa y definió mano a mano con el arquero del Decano para abrir el marcador de un partido complicado.

Luego de unos minutos, a instancias del VAR, Pablo Dóvalo decidió dar marcha atrás y marcar posición adelantada del chileno. Durante la mañana de este viernes, a través de sus canales oficiales de comunicación, la Liga Profesional difundió los audios que mantuvieron los jueces para tomar su determinación final.

En el video, se explica el paso a paso de lo sucedido: “A los 45 minutos más uno del primer tiempo, un jugador del equipo blanco se hace del balón y remata a gol estando en una posición de fuera de juego, tras un desvío en un adversario y ganando ventaja de su posición. El equipo arbitral de campo concede el gol sin detectar la posición ilícita del jugador".

"Se aclara que la circular 26 de la IFAB de julio del año 2022 establece que el juego deliberado será tal, cuando el jugador tenga tiempo para coordinar sus movimientos y no tenga que realizar una acción como un salto o una extensión de sus extremidades, con lo que apenas consiga un ligero contacto con el balón. Si así fuese, se considerará desvío. El equipo VAR tras su chequeo y con el uso de las consideraciones, determinó que existe un desvío e invita al árbitro a una revisión en campo, ya que la situación es de interpretación. Acto seguido, audios y videos VAR”, añade la voz en off que acompaña las imágenes del partido.

Por último Lamolina, árbitro encargado del VAR, llamó a Dóvalo para explicarle la decisión: “Yo lo que necesito que evalúes posteriormente es si lo que hace Bianchi es desvío o deliberado. Esa situación. Mirá, si para vos es deliberado o es un desvío”. El árbitro de campo se acercó a la cabina y observó la jugada nuevamente, para posteriormente ponerle punto final a la jugada: “Para mí es un desvío esa jugada. OK, como la vi en la cancha. Como la vi en la cancha, veo un desvío. Veo un desvío porque el jugador no tiene dominio del balón y está presionado. No tiene dominio del balón, no tiene dominio de su cuerpo”. Para finalizar, sentenció: “Hago la señal, fuera de juego”.