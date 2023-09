La picante sentencia del DT de Atlético Tucumán contra Borja por su cargada al arquero: “Andá a…”

River se quedó con un partido picante en condición de local y logró abrochar su segunda victoria consecutiva en lo que va de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Gracias al gol agónico de Salomón Rondón en el tercer minuto de adición, el Millonario venció a Atlético Tucumán y se acomodó en puestos de clasificación a la siguiente fase.

El encuentro, marcado por la presencia del VAR tuvo diferentes polémicas. Luego del pitazo final de Pablo Dóvalo, lejos de bajar los decibeles, la temperatura aumentó dentro del campo de juego del Más Monumental. Miguel Borja le realizó alguna seña al arquero del Decano y quien no se aguantó la situación fue Sergio Gómez.

Uno de los integrantes de la dupla técnica de Atlético Tucumán enfrentó los micrófonos y explicó el motivo de su reacción con el delantero colombiano de River: "Ya ganaste el partido, ganás sobre la hora, merecieron ganar, ya está: andá a festejar con los tuyos. No cargués a los jugadores nuestros".

"Son situaciones que me parece que hay que aprender, me parece que cuando el ego sobrepasa a la humildad tenés problemas, no en el fútbol sino en la vida", añadió Gómez, quien junto a Fabio Orsi manejan los hilos del elenco tucumano tras su última experiencia en el banco de suplentes de Godoy Cruz.

Para finalizar, el DT le envió un picante mensaje a Borja luego de su actitud tras el triunfo de River: "Hay que ser humilde por más que ganes sobre la hora, si lo merecieron o no. Yo no tenía ningún problema, ganaron que vayan a festejar pero lo que hizo no está bien"