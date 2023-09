El festejo "maradoniano" de un jugador de Los Pumas tras el trabajado triunfo ante Samoa

Los Pumas ganaron un partido vital ante Samoa por 19-10 en el Grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023, aunque no le sobró mucho al equipo argentino, que solo anotó un try en manos de Emiliano Boffelli. El resto llegó todo por intermedio de los pies del propio jugador rosarino y del histórico Nicolás Sánchez.

De esta manera, Boffelli se erigió como la gran figura de un partido clave para las aspiraciones del equipo argentino a clasificar a los cuartos de final del certamen, teniendo en cuenta que Samoa es un rival directo.

El trámite redondo para el rosarino no podía ser festejado sino con una camiseta de su equipo de fútbol favorito, Newell´s Old Boys. Sin embargo, no se trata de una camiseta más, sino la que utilizó Diego Armando Maradona en su paso por el equipo, a finales de la década del 90'.

De hecho, es la misma que utilizó Lionel Messi para homenajear al histórico 10 argentino en su primer gol en el Barcelona luego de que se conociera la muerte de Maradona.

Boffelli y su festejo "maradoniano". Foto: Newell's.

El try a los 8' minutos sirvió para darle la tranquilidad necesaria al equipo de Cheika para manejar el partido. La victoria es un importante envión anímico luego de lo que fue la dura derrota inicial ante Inglaterra. Ahora resta afrontar los compromisos frente a Chile y Japón.