La honestidad brutal de Chiquito Romero sobre el estado en que llegó a Boca: "Me di cuenta de que estaba..."

Sergio Romero es el gran responsable de que Boca sea semifinalista de la Copa Libertadores y que siga con vida en la Copa Argentina. No obstante, la historia de Chiquito en el Xeneize comenzó con muchísimas dudas en todo tipo de aspecto. Su llegada no convencía a los hinchas por el historial de lesiones e inactividad a lo largo de su carrera, además de un largo período fuera de la élite del arco.

En una entrevista con La Nación, el guardameta azul y oro reconoció sus propias dudas en aquel momento, ya que su físico no lo acompañaba de la mejor manera: "A Boca llegué 3 puntos. Estaba bajo, en todos los sentidos. Necesitaba más músculo en mis piernas. Y al poco tiempo terminé, otra vez, con la rodilla operada", expresó de forma muy honesta.

En la misma línea, Chiquito Romero, que a sus 36 años suma 37 partidos con la camiseta del Xeneize, recordó una anécdota íntima sobre sus primeros días en el club: "Recuerdo que volví a casa y le dije a mi señora: ‘Estoy muy lejos’. En Boca creyeron y nunca me apuraron", destacó.

Chiquito Romero, siempre figura en Boca.

A su vez, el exarquero de la Selección argentina señaló cómo las críticas lo llevaron a trabajar duro y volver a su mejor nivel: "Al llegar recibí muchos comentarios durísimos: ‘No puede jugar’, ‘la rodilla no le da más’ y ‘está todo roto’. Eso fue querosene, que hayan dudado fue echarle nafta al fuego, me levantaron. En Boca me volví a sentir arquero", sentenció, una frase que ya había enunciado en anteriores apariciones mediáticas.

Por último, Romero resaltó la calidad de club que es Boca y reveló el consejo que le da a los más chicos: "Me encontré lo que esperaba, un club organizado, con unas instalaciones increíbles. Acá tenemos todo al alcance de la mano. Yo siempre les digo a los muchachos jóvenes que aprovechen lo que tienen, porque en todos los clubes del mundo no están todas las herramientas que te da Boca. El trato de la gente es muy cálido, desde la gente que limpia hasta la que nos cocina y la gente de seguridad que nos cuida. Pasando el portón de ingreso, uno accede a un lugar espectacular. En Boca encontré un club en el mismo nivel de los clubes con los que me venía manejando en Europa", concluyó.