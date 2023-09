La revelación de Nadal sobre Alcaraz que ilusiona a España para los Juegos Olímpicos: "Sería una..."

Rafael Nadal no juega un partido profesional desde la tercera ronda del Australian Open de este año. Pese a que es realista sobre sus probabilades al regresar, el manacorí no se quiere bajar de la próxima gran cita del deporte, los Juegos Olímpicos 2024, e ilusionó a todo España al expresar su deseo de jugar el dobles con Carlos Alcaraz.

Desde la irrupción del murciano, Nadal siempre se mostró muy elogioso de su heredero. La entrevista que brindó al diario As no fue la excepción y dejó en claro que le gustaría estar en París 2024 y buscar su segunda medalla de oro: "De la Davis estamos eliminados [NdR: España fue eliminada en la fase de grupos de las Finales). Es difícil. Si nos hubiéramos clasificado, podría haber habido una mínima opción de intentar llegar a los cruces [en noviembre]. Una vez que eso ha ocurrido ya se descarta eso. Y lo de los Juegos, a nivel personal, me gustaría jugarlos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos", expresó.

Al ser consultado por la posibilidad de ser pareja de Carlitos, Rafa fue totalmente honesto: "Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante", afirmó.

Alcaraz y Nadal: pasado, presente y futuro del tenis español.

Luego, Nadal se deshizo en elogios para Alcaraz: "Creo que de Carlos sorprende poco ya lo que puede hacer. Ha sido el número uno del mundo hasta hace nada. Y aunque es muy joven, ahora mismo, prácticamente, el único rival que le veo es Djokovic. Está un escalón por encima de los demás. Mi sensación desde fuera del circuito es que cuando juega, los partidos normalmente dependen de él un 90% de los días", disparó.

Por último, el manacorí completó: "En ese sentido, creo que a mí no me sorprende lo que pasó en Wimbledon, y que no sorprenda, significa lo bueno que es Carlos y en ese caso todo lo que supone el nivel que tiene. La realidad es que es una noticia fantástica para el deporte y para el tenis tener a alguien como él, que está haciendo lo que está haciendo y, encima, con tanto tiempo por delante".