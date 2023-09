La honestidad de Thomas Gallo en la previa de Los Pumas-Samoa: "Yo pensaba que..."

Thomas Gallo se ha transformado en una pieza muy importante para Los Pumas, pero no fue sencillo para el tucumano tener este gran presente. El pilar, que debutó en el año 2017 con Universitario de Tucumán, contó que no imaginó poder ser parte del seleccionado y reveló que, antes de ser primera, era un "nueve picante".

"Hasta los 14 años jugaba de medio scrum. Era un nueve picante. Me gustaba robar la base y largarme a correr. Tuve una operación, me explotó el apéndice. Perdí mucho peso después de la operación y de la nada empecé a subir de peso. A los 16 años empecé a jugar de tercera línea, pasé a hooker y después pilar", le contó a ESPN en la previa del duelo con Samoa.

uD83DuDCC6 Viernes 22/9

? 12:45 h

uD83CuDD9A Samoa uD83CuDDFCuD83CuDDF8

uD83DuDCCD Saint-Étienne

Donde, además, agregó: "A los 18 años subí a primera. A los 17 me llamaron para el seleccionado, que salimos campeones. Después debuté en primera y salí campeón en 2019 con la primera del club. Después tuve la posibilidad de jugar en la SLAR con Olimpia Lions, que no jugué, pero hice la pretemporada. Fue una linda experiencia porque aprendí muchísimo ahí".

"Antes me costaba mucho subir de peso, no era muy pesado. Yo pensaba que no tenía posibilidad en Los Pumas, pero siempre queriendo jugar en un buen nivel. Si algún día tenía la oportunidad, aprovecharla. Tuve un momento en Italia, que me llamaron para hacer pruebas con el seleccionado. Nunca pensé en jugar para Italia. Siempre la cabeza estuvo en jugar en Benetton, pero para mí. Cuando me llamaron les dije que no", contó el actual jugador del equipo de Treviso.

Sobre su actualidad en Los Pumas, confesó: "Después del primer año en Benetton volví de vacaciones a Argentina y me llama Mario (Ledesma), para ver si quería ir al Championship en Australia. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Lo pienso y cada momento lo sigo viviendo como si fuera la primera vez que me entregan la camiseta, el día antes del partido. Es algo hermoso que uno no sabe cuándo puede ser la última vez"