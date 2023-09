Rugby: así fue el sábado de los mendocinos en el Torneo del Interior

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior "A" en donde Marista consiguió un triunfo holgado ante Tucumán Rugby para quedar en lo alto de la zona con puntaje ideal. En el "B", Liceo comenzó de la mejor manera tras ganarle a Aranduroga, en tanto que Teqüe y Banco Mendoza perdieron frente a Universitario de Rosario y CRAI de Santa Fe respectivamente.

Banco Mendoza debutó con derrota.

Los Curas golearon al elenco tucumano por 34-17, cosecharon su segundo triunfo al hilo (en el debut fue triunfo agónico ante Gimnasia y Esgrima de Rosario en condición de visitante) y por el momento miran a todos desde arriba en su grupo. Los de calle Terrada demostraron un excelente nivel, no perdonaron en ataque y antes de irse al descanso comenzaron a sentenciar la historia con un contundente 24-3. En el complemento, los Tricolores no sacaron el pie del acelerador y festejaron ante su público.

En el Torneo del Interior "B", Liceo empezó con el pie derecho tras vencer a Aranduroga de Corrientes por 35-22. Los Clavos sacaron adelante un partido complicado y dieron su primer paso en el campeonato. En este mismo grupo, Teqüe no sacó provecho de su localia y terminó cayendo por 36-19 frente al duro Universitario de Rosario. Los de General Ortega deberán sumar en el próximo compromiso para mantener sus chances de clasificar.

Por último, Banco Mendoza, la gran sorpresa que tuvo el Top 8 Cuyano, perdió en condición de local frente a CRAI de Santa Fe por 36-22. Los de Chacras no tuvieron un buen primer tiempo y, aunque mejoraron en la segunda etapa, no pudieron cumplir con su objetivo. La próxima semana no habrá partidos, por lo que ambas competencias volverán a la actividad dentro de dos semanas.