La respuesta de Copetti en Twitter a la picante chicana de un hincha de Boca: “Nunca”

Diez meses pasaron desde la infartante definición que tuvo el torneo de la Copa de la Liga Profesional 2022. Aquella jornada Racing cayó ante River en el Cilindro y le dejó el campeonato servido a Boca. Sobre el final, la Academia se perdió un penal y con ello vio escapar las chances de alzar el trofeo.

En aquel momento, uno de los máximos apuntados fue Enzo Copetti. El delantero no se hizo cargo del trascendental remate desde los doce pasos y por ello quedó señalado como uno de los máximos culpables de que el elenco de Avellaneda haya logrado el subcampeonato.

Never give up uD83DuDCAAuD83CuDFFC pic.twitter.com/BvKExl7CWE — Enzo Copetti (@CopettiEnzo) September 2, 2023

En las últimas horas, a través de las redes sociales, el actual jugador del Charlotte de la Major League Soccer de los Estados Unidos volvió a posarse en el centro de la escena fue el atacante. ¿Qué pasó? El hombre de 27 años publicó dos fotos en su cuenta de Twitter y las acompañó con el texto: "Never give up" (No rendirse nunca).

Allí entró en acción una cuenta partidaria de Boca, quien respondió al posteo con una captura de pantalla en la que se lo ve a Copetti tras el penal errado por Jonathan Galván. Marcando con un circulo su postura con brazos en jarra, escribió simplemente: "Never" (Nunca).

Pero el ida y vuelta no terminó ahí. El exjugador de la Academia fue un poco más allá y decidió publicar una foto en la que se ve a los jugadores de Racing festejando, con trofeo en mano, la obtención del Trofeo de Campeones. En aquel encuentro, con más de diez expulsados, la Academia le ganó al Xeneize en San Luis.