El fuerte elogio de un ídolo xeneize al equipo de Almirón: "Este Boca le gana al..."

Boca Juniors disfruta de días de tranquilidad, luego de haber conseguido un paso importante en su andar por Copa Libertadores, tras vencer en la serie a Racing y clasificarse a las semifinales. Mientras tanto, el equipo de Jorge Almirón ya enfoca su mente en la Copa de la Liga, esperando por esos duelos ante Palmeiras sobre el final de este mes y el inicio del siguiente.

Este tiempo le permitirá al entrenador pulir su equipo y mejorar el funcionamiento, que supo ser una deuda en ocasiones específicas de la competencia internacional, aunque los resultados acompañaron. Así podrá llegar con rodaje a su duelo de Copa Argentina ante Almagro y al partido ante River, por el torneo local. Lo más relevante de las otras competencias.

Aunque el rendimiento no fue absolutamente convincente, sí lo fue para uno de los ídolos de la institución xeneize: Carlos "Mono" Navarro Montoya. El exarquero se refirió al equipo de Almirón y dejó fuertes definiciones.

Navarro Montoya se refirió al equipo de Almirón. Foto: archivo.

En primer lugar, el objetivo de sus dichos fue defender la competitividad del futbolista argentino en sí. "Se menosprecia al fútbol argentino y la verdad es que los mejores de acá pueden competir con los mejores equipos de Europa. River en su momento, ahora será Boca. Yo soy un defensor de la competitividad del futbolista argentino", señaló.

En sintonía con la frase anterior, luego dejó una fuerte definición que se vincula con el Mundial de clubes, que tiene como clasificado por el viejo continente al Manchester City, probablemente el mejor equipo del mundo en la actualidad. "Este Boca le gana (al City). Por supuesto, a un solo partido. Porque los equipos argentinos compiten siempre", sentenció en Radio Del Plata.

Una definición parecida había dejado tiempo atrás sobre River y su comparación con el equipo que tiene un presupuesto total que ronda los 1.100 millones de dólares y es dirigido por Pep Guardiola.

Finalmente, se refirió a uno de los esquemas predilectos de Almirón, del cual se mostró disconforme: "No me gusta la línea de cinco, es un sistema que se necesita tener la pelota para jugar en campo rival, si vos no la tenes terminan siendo defensores y terminas encajonado atrás y vivir el partido más cerca de tu arco que del rival. Aunque también hay que señalar que Racing no tuvo ocasiones".