El exarquero de River que salió a bancar a Armani tras las críticas por no atajar penales: “Lo vi en un nivel difícil de…”

La eliminación de River de la Copa Libertadores generó, además de un duro golpe, fuertes críticas contra Franco Armani teniendo en cuenta que no se caracteriza por ser atajador de penales. El arquero recientemente convocado a la Selección argentina, salvó muchas veces al millonario pero cuando la definición se estira a los doce pasos, suele no hacerlo.

Esto generó que Enrique Bologna, ex River y actualmente en Defensa, saliera a bancar al Pulpo: "Franco le tapó un penal importante a Paraguay. Otras veces le tocó no atajarlos, pero no podés juzgar a un arquero por los penales. Ni por el juego con los pies. Lo primero que nos enseñan es a atajar la pelota".

Enrique Bologna bancó a Franco Armani.

"Lo más importante es en los 90’, cuando te llega la pelota y vos intentás atajarla. Hay que juzgarlo desde ese lado, y en el 2018 vi a Armani en un nivel difícil de encontrar", expresó y luego se refirió a Sergio Romero quien le ha permitido a Boca llegar a las semifinales luego de ser héroe en las definiciones ante Nacional y Racing.

"Todos nos acordamos de Romero en el Mundial, y hablaban de que en Boca le habían pateado tantos penales y que tenía una altísima efectividad. Pero no es que le patearon 80 a lo largo de su carrera y atajó 40. Son momentos", expresó el Beto sin elogiar demasiado a Chiquito.

Además, en la charla con DSports, expresó el deseo de que Enzo Pérez siga en el club más allá de diciembre: "Me gustaría que siga. Si está bien para seguir disfrutando, que siga. Si ya no tiene ganas, por decirlo de alguna forma, por cansancio mental o lo que fuera, que busque lo mejor para él. Pero ojalá que siga".