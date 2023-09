La revelación de Federico Beligoy sobre su rol en el arbitraje argentino: "Cuando lo creo conveniente..."

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina, dijo presente en los estudios de ESPN y habló de todo. Entre otras cosas, el hombre de 53 años reveló la decisión que suele tomar en los entretiempos de los partidos cuando cree conveniente su intervención.

"Cuando lo creo conveniente, hablo con los árbitros en el entretiempo. Soy el responsable. Si veo algo que no me gusta o están haciendo mal y los puedo ayudar, los llamo. A veces me atienden y a veces no", manifestó en medio de su presencia en el programa Equipo F.

"No es algo sistemático, pero lo he hecho. Sobre todo con el tema de inseguridad, suspensión de partidos o cuando veo que están en otra cancha", añadió Beligoy sobre el mismo tema, dejando en claro que es una decisión que suele tomar solamente cuando siente que puede ayudar al árbitro principal.

Más adelante, quien debutara en el año 2004, se refirió al sinfín de críticas que recibe día a día el arbitraje argentino: "Esto es el fútbol argentino. Tenemos tecnología de punta, árbitros capacitados, tenemos el mejor fútbol de mundo. Somos campeones del mundo".