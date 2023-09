La fuerte bomba de Lautaro Acosta contra el arbitraje y la dirigencia de Lanús: "Antes, estas situaciones..."

Lanús y Sarmiento empataron 0 a 0 en la apertura de la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un encuentro disputado este lunes en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El partido no se escapó de la polémica arbitral que acompaña a cada fecha, ya que sobre los segundos finales, el árbitro Fernando Rapallini no cobro una mano dentro del área de Sarmiento que era penal para el Granate. De hecho, el VAR comandado por Fernando Espinoza decidió convocarlo para que revise la jugada, pero luego de una deliberación, ratificó el no cobro del penal.

Finalizado el encuentro, el experimentado delantero Lautaro Acosta se refirió a este polémico fallo. "Me dio la sensación de que hace un gesto poco natural en busca de la pelota", analizó. "Nos molesta que no sabemos el criterio que se utiliza. Hace un montón vengo pidiendo que unifiquen los criterios", reclamó luego.

Finalmente, fiel a su estilo, lanzó una dura crítica con acusación incluida contra el arbitraje, que significó un tiro por elevación a la actual dirigencia del club: "Antes, estas situaciones no le pasaban a Lanús con Nicola (por Nicolás Russo)".

Acosta se refirió al expresidente del club, que salió a fines de 2021 luego de seis años en el cargo y una fuerte presencia en la AFA. Fue reemplazado por Luis María Chebel.