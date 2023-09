Joaquín Oviedo palpitó el duelo de Los Pumas ante Samoa: "Son duros físicamente, pero..."

Los Pumas jugarán el próximo viernes ante Samoa en el marco de la fecha 3 del Mundial de rugby. Sería el segundo partido del seleccionado argentino y podría ser el primero para alguno de los debutantes, como es el caso de Joaquín Oviedo, el joven que hizo su ingreso en la lista tras la triste lesión ante España de Santiago Grondona.

El joven forward habló este lunes y se refirió a la alegría de estar en la cita mundialista y contó cómo se enteró su convocatoria. "Es un orgullo y un placer estar acá, representando a Argentina. Es mi primer Mundial. Muy nervioso, pero con el apoyo de todo el equipo. Vamos a darle lo mejor posible. Fue triste la noticia de Grondona. Estaba en Perpignan, ya. Me llamó Michael (Cheika) y no me lo esperaba, pero ahí di vuelta la página y puse el chip para el Mundial y me concentré en entrenarme con el equipo".

"Fue un sueño de muy chico, desde que empecé rugby. Veía los Mundiales, veía a los jugadores y era un sueño estar acá. Recordé todos los momentos de chico, el club, mi familia y amigos. Es muy lindo todo", agregó.

Joaquín Oviedo.

Sobre el duelo ante Samoa, el cordobés analizó: "Sabemos que va a ser duro. Son duros físicamente, pero si nos enfocamos en nuestro plan de juego va a salir todo como planeamos".

Sobre el análisis de su posición, señaló: "La tercera línea esta muy competitiva. Hay muchos jugadores muy buenos. Trato de competir en el da a día y aprender de ellos también. En todos los entrenamientos, rendir lo mejor posible y poder ganarme un lugar en el equipo".

En relación a sus compañeros, el joven de 22 años se refirió a la posibilidad de jugar con los experimentados Nicolás Sánchez y Agustín Creevy, los dos que más partidos tienen con Los Pumas. "Los veía de chicos. Jugar acá con ellos es un placer y un honor terribles. En el día a día se acercan mucho a los chicos. Hablan, los apoyan. Están bien cerca. Son lideres del grupo".

También se refirió a Facundo Isa. "De chico lo veía a él porque jugamos en el mismo puesto. Trato de seguirlo, aprender de él. Tenemos un juego bastante parecido. Me da bastantes consejos sobre la posición. Trato de ponerlos en la cancha," dijo.