La tajante respuesta del arquero de Palmeiras sobre la semi ante Boca: "No tenemos una..."

Boca atraviesa por su peor racha desde la llegada de Jorge Almirón, tanto en juego como en resultados. A falta de 10 días de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Palmeiras llega en alza, ya que se colocó como escolta del Botafogo en el Brasileirao con una victoria agónica ante Goiás. Precisamente, Weverton, arquero y referente del Verdao, remarcó la importancia del buen momento de su equipo, pero descartó una sensación de revancha ante el Xeneize.

Antes de convertirse en bicampeón de América en 2020 y 2021, el Palmeiras se llevó una dolorosa derrota ante Boca en la semifinal de 2018, en la recordada serie de Darío Benedetto. Cinco años después, el experimentado guardameta no quiso hablar de alguna cuenta pendiente con el club de la Ribera: "No tenemos una sed de revancha, es sed de alcanzar una nueva final. Creo que lo que pasó, pasó. Fue algo interesante para ellos, pero ahora tenemos una nueva oportunidad de llegar a otra definición de Libertadores", expresó.

"Somos un equipo que hemos pasado por muchas adversidades que nos lleva a tener mucha experiencia en este momento", destacó Weverton, de 35 años, en ESPN Brasil. Además de los títulos, el conjunto paulista fue uno de los grandes animadores en el último lustro de la Copa: semis en 2018 y 2022, siendo su "peor" actuación unos cuartos de final en 2019.

Weverton aseguró que alguna vez Dios "lo bendecirá" y atajará un penal.

Por otra parte, un tema que preocupa en Brasil es la definición por penales. Dado el enorme momento de Chiquito Romero y Boca en ese apartado, la prensa brasileña criticó mucho al arquero de Palmeiras, que atajó solo un disparo desde los doce pasos en ¡cuatro años!: "No hay nada que hacer más que trabajar, prepararte, en ese momento (del penal) son sentimientos, y yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios y no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte, mi parte es trabajar, entrenar, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno, de eso no tengo ninguna duda", aseguró.

Lógicamente, esta respuesta de Weverton causó mucho ruido en Palmeiras, ya que el Xeneize demostró la importancia del estudio en la materia penales: "Depende de mí no meterme demasiado en esta ola, como deportista no puedo pensar que todos tengan razón, tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal", concluyó el arquero en ESPN Brasil.