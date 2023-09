La sincera declaración de Weverton sobre una posible definición por penales ante Boca: "No hay nada que hacer..."

Diez son los días que faltan para que comience a disputarse el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo jueves, 28 de septiembre, la Bombonera albergará el primer partido de la llave entre Boca y Palmeiras, quienes pelean por un lugar en la final a partido único que se disputará en el estadio Maracaná.

Una de las grandes preocupaciones del elenco brasilero es el gran poderío del Xeneize, con Chiquito Romero a la cabeza, en las definiciones desde el punto penal. En este contexto, quien se refirió a dicha situación fue Weverton, arquero de la institución carioca.

Para comenzar, ante los micrófonos de ESPN Brasil, manifestó: "No hay nada que hacer más que trabajar, prepararte, en ese momento (del penal) son sentimientos, y yo estoy tranquilo. Soy un tipo que cree mucho en Dios y no creo que Dios vaya a hacer nunca mi parte, mi parte es trabajar, entrenar, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno, de eso no tengo ninguna duda",

"Depende de mí no meterme demasiado en esta ola, como deportista no puedo pensar que todos tengan razón, tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal", añadió Weverton quien ha atajado dos de los 32 penales que le han pateado como arquero de Palmeiras (dos fueron desviados y el resto convertidos).

Para finalizar, al ser consultado sobre si esta era una revancha de lo ocurrido en 2018, el próximo rival de Boca sentenció: "No tenemos una sed de revancha, es sed de alcanzar una nueva final. Creo que lo que pasó, pasó. Fue algo interesante para ellos, pero ahora tenemos una nueva oportunidad de llegar a otra definición de Libertadores".