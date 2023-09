La pésima noticia para Godoy Cruz tras los incidentes en el Malvinas

El domingo, durante el partido entre Godoy Cruz y Belgrano que se jugó en el Malvinas Argentinas, válido por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, se registraron incidentes entre un numeroso grupo de hinchas que intentó acceder al estadio sin entradas y la Policía.

Néstor Majul, Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, aseguró en MDZ Radio 105.5 FM que el operativo fue exitoso y que el club deberá pagar por los daños ocasionados.

“No son hinchas, son delincuentes: delincuentes disfrazados de hinchas, esa es la verdad”, opinó Majul en Una de Más. “Primero, querían ingresar gratis, sin entrada y sin requisa. Segundo la forma en la que atacaron a la policía. Y tercero no les importa nada”, detalló.

“La verdad que uno a veces no sabe cómo tratarlos. Ayer hicimos la represión legal contra unas personas que estaban atacando al personal policial y querían ingresar a un estadio sin ningún tipo de control”, indicó.

Majul confirmó que se trata de “400 personas que querían entrar gratis, no sé si son los mismos, yo no puedo conocer a todos los hinchas de Godoy Cruz. No sé si se les fue la mano con la cantidad de gente que se subió a los colectivos”.

“Querían entrar todos juntos de 'prepo'. Cuando empezamos a identificar que no tenían entradas se fueron amontonando y hubo un momento donde quisieron embestir”, insistió y añadió: “Lo que parecía es que no había ninguna interna, eran todos contra la Policía”.

También confirmó que este martes mantendrán una reunión con los dirigentes de Godoy Cruz y aseguró que van a hacer “un informe muy crítico”.

“Sinceramente estoy orgulloso del operativo que hicimos. Había muchos que gritaban para suspender el partido, sacaron baldosas y le tiraban a la policía y tiraban para adentro también. Lamentablemente algunos gases ingresaron pero pudimos controlarlo rápidamente y el partido se terminó con total normalidad”, remarcó.

“Lo que tenemos que hacer es que, si hay algún problema, tener la capacidad para reducirlos rápido”, analizó: “Si 10 delincuentes quieren hacer problema lo hacen”.

“Los gastos los va a pagar Godoy Cruz y sé que son importantes”, concluyó.