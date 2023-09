La inesperada frase de Nicolás Sánchez que enciende alarmas en Los Pumas: "Creo que son mis..."

Los Pumas jugarán el próximo viernes ante Samoa, por la tercera fecha de la Copa del Mundo y Nicolás Sánchez encendió todas las alarmas en una entrevista con ESPN Scrum, en la que expresó estar jugando sus últimos partidos con la camiseta albiceleste.

"Creo que son mis últimos partidos con Los Pumas. Por ahora, no he tomado la decisión. No he dicho 'juego hasta el final del Mundial', pero creo que son mis últimos partidos", dijo sin dudarlo y agregó: "Trato de no vivirlo desde un lado muy emocional, sino tratar de estar presente, de ir momento a momento , y no pensar en 'este fin de semana puede ser el último' y emocionarme".

"Los 100 caps no me mueven nada. Soy un agradecido de haber pasado tanto tiempo en el lugar en el que quiero estar, y de haber compartido tantos equipos, tantos momentos lindos, momentos duros, pero la cantidad de números, de puntos o de partidos, no me mueve ni un poquito", continuó en referencia a la posibilidad de llegar a los cien partidos (tiene 98) con el seleccionado.

Luego, expresó: "El equipo está enfocado, tenemos 3 partidos determinantes. Hay que ir por Samoa, que es un equipo muy físico. Los conductores de ellos son talentosos y manejan bien los momentos del partido, son jugadores peligrosos así que nuestra defensa tiene que tratar de salir fuerte".

"Sabemos y tenemos muy claro que el Mundial es muy importante, sobre todo después de partidos que no salen tan bien como esperamos. El grupo en 2019 no estaba tan fuerte como lo está hoy, la cohesión es muy importante en estos momentos”, cerró.