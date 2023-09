La honestidad brutal de Felipe Contepomi sobre el partido de Los Pumas ante Samoa: "Si le cedemos el dominio..."

Felipe Contepomi ha sido uno de los más autocríticos tras la derrota sufrida en el debut ante Inglaterra. El asistente del head coach Michael Cheika y entrenador de backs de Los Pumas, había expresado que había sido "un poco permisivo en los errores no forzados en el entrenamiento" y fue nuevamente consultado al respecto, como también sobre el partido con Samoa del viernes.

"Sería muy necio decir algo y no tomar acción sobre eso. Lo que cambió básicamente es poder entender o hacer comprender que errores no forzados tienen una consecuencia dentro del partido, pero seguimos confiando en el plan de juego y en la forma de jugar que veníamos trabajando en este año y medio, por lo cual, en ese sentido, eso no cambió", reveló.

Luego, sobre el equipo isleño, analizó: "Es un equipo físico. Todos sabemos la naturalidad que tienen los isleños y es algo que tienen todos los equipos de las islas. Pero aparte, este equipo samoano es un equipo muy bien coacheado, tienen buenas formaciones fijas, son más estructurados respecto de los despejes o cómo salen de su campo".

"El potencial físico es lo más preponderante de ellos. Tienen muy buenos jugadores, con pasado en los All Blacks, han tenido una muy buena preparación. Conozco a los entrenadores y sé que son muy buenos. Va a ser un equipo totalmente preparado para el desafío, por lo cual para nosotros es un desafío enorme", continuó el ex capitán de Los Pumas.

Para cerrar, señaló: "Nosotros tenemos que imponer nuestra manera de jugar. Todo partido de rugby empieza por las formaciones fijas, con lo cual, en los forwards es tratar de dominar. Ellos tienen un muy buen pack y después tratar de llevarlos a donde nosotros queremos, que es jugar el espacio y lo que nosotros queremos hacer como sistema de juego. Posicionarnos en el campo de ellos y básicamente es imponer nuestras condiciones. Si le cedemos el dominio a Samoa, va a ser una tarde larga".