El fuerte exabrupto del Kun Agüero contra Piqué en medio de la Kings League: "Son unos hijos de mil put..."

La Kings League continúa con su segunda temporada. El torneo, creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, despertó la bronca de Sergio Agüero. El Kun, presidente del equipo masculino de Kunisports, no contuvo su enojo tras los fallos arbitrales y lo dejó bien claro a través de un mensaje de audio.

El equipo de el exjugador de la Selección argentina cayó 2-0 ante Aniquiladores por la segunda fecha del Grupo B del mencionado torneo. El hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda no pudo decir presente en el stream y quien estuvo en su representación fue Mauricio Del Castillo, uno de sus hermanos.

Mientras este observaba la actuación de Kunisports a través de Twitch, le sonó el teléfono. Era el Kun Agüero, quien sin pelos en la lengua le ordenó que pusiera su picante audio al aire. En el mismo apuntaba contras los fallos arbitrales y, además, señaló contra los organizadores de la competencia.

“Quiero que pongas este audio. La verdad es que son todos unos hijos de mil put.... Todos. Empezando por los que están en el VAR, me da igual que me sancionen y me pongan un millón o diez millones de multa. Lo que quieran, pero Piqué y Oriol deberían tener orden en ese sentido".

"Si lo veo, al árbitro, en Barcelona mano a mano se lo digo: ‘Sos un reverendo hijo de pu...’. ¿Por qué? Porque se ve claramente que es gol, lo hace de mala leche. No sé si hay algún beneficio o algo por detrás, pero la verdad que es un desastre y no me dan ni ganas de hacer algo con la Kings League. Que se vayan todos a la puta que los parió”.