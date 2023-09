Sudáfrica aplastó a Rumania y se consolida como candidato en el Mundial de rugby

La selección de rugby de Sudáfrica, conocida popularmente como Springboks aplastó este domingo a Rumania por 76-0 en un partido correspondiente a la segunda fecha del Mundial de Rugby de Francia 2023.

A los tres minutos abrió el marcador Cobus Reinach con un try, mientras que después Makazole Mapimpi, Damian Willemse y el mismo Reinach liquidaron el encuentro en solo 11 minutos con los restantes que le permitieron a Sudáfrica asegurarse el punto bonus por las cuatro llegadas al in goal rival.

Además, los sudafricanos, que defienden el título Mundial, volvieron a celebrar de la mano de Reinach a los 25 minutos para irse con una contundente ventaja de 33-0 al entretiempo.

Sudáfrica venció por 76 puntos a Rumania. Foto: Springboks.

En el segundo tiempo, los Springboks no levantaron el pie del acelerador y estiraron aún más la diferencia a través de siete nuevos tries ante un adversario al que no le dieron oportunidades, para firmar el 76-0 final.

Sudáfrica había arribado al partido luego del debut con triunfo por 18-3 frente a Escocia, mientras que los rumanos fueron derrotados por Irlanda en la primera fecha, en un cruce que terminó 82-8.

Los sudafricanos llegarán de la mejor manera y con buenas sensaciones al partido del próximo sábado ante Irlanda, por la tercera jornada del Grupo B, que será semejante a una final adelantada.

El vigente campeón va en busca de su cuarto Mundial de Rugby tras los títulos conseguidos en 1995, 2007 y 2019.

Fuente: Noticias Argentinas