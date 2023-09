Martin Bogado reveló la anécdota sobre cómo se enteró que estaba en la lista de Los Pumas para el Mundial

Martín Bogado debutó en Los Pumas apenas hace poco más de un mes ante Sudáfrica. Anotó su primer try en el amistoso previo al Mundial de Francia 2023, ante España. Sin embargo, fue parte de la nómina de jugadores seleccionados por Michael Cheika para participar de la cita más relevante del mundo del rugby y ahora espera su oportunidad para debutar en esta competición.

Mientras tanto, y en la previa al partido del próximo viernes ante Samoa, el Puma número 889 dialogó ante la prensa y contó cómo vive y disfruta del momento, a pesar de la presión del equipo por clasificar a la segunda ronda del Mundial. "Es increíble estar en un Mundial. Me tocó hace poco debutar y es como la frutilla de lo que se venía dando", señaló.

Bogado debutó el 2 de agosto ante Sudáfrica en el estadio de Vélez.

Luego, contó cómo se enteró que estaba dentro de la lista: "Cuando me enteré estaba por juntarme con varios amigos, y al otro día viajé a Misiones. Uno siempre tiene la esperanza y no la pierde, fue una emoción enorme el llamado. Se comunicó Manasa (Fernández Miranda) y me dijo: 'Quiero decirte que disfrutes '. Después hablamos de varios temas, menos de rugby. Cuando corté le dije a un amigo: 'Creo que voy al Mundial' y ahí nos abrazamos”.

En otra parte de la entrevista brindada a Scrum Mundial de ESPN, el fullback habló sobre su llegada a Highlanders, la franquicia neozelandesa que disputa el Super Rugby: “Estaba viendo de renovar con Aviron Bayonnais y ahí me llegó la propuesta de Highlanders. Es Nueva Zelanda, jugadores que veo siempre en la tele: Aaron Smith, Shannon Frizell y Folau Fakatava; son cracks como jugadores, pero además son grandes personas, eso es lo que más me llevo. Aprendes mucho como deportista, pero la clase humana es admirable. Son dos años para aprender a jugar mejor al rugby, en la parte individual y física. Me encantó entrenarme de esa forma, si bien me lesioné y no pude jugar mucho, es algo que espero poder hacerlo la próxima temporada”, contó.