Gales sacó a relucir su efectividad, venció a Portugal y lidera el grupo C

Gales venció este sábado a Portugal en el marco del segundo partido del Mundial de rugby de Francia 2023, en un encuentro disputado en Niza que terminó con el marcador 28-8, por lo que tendrá el equipo británico el beneficio del bonus de puntos.

Los galeses, que llegaban tras ganarle a Fiji en unos de los mejores partidos de la Copa, doblaban en el ranking mundial (8° y 16°) a los lusos, pero no brillaron ni resultaron muy superiores. Aún así, su regularidad le permitió sumar puntos necesarios que lo tienen como líder de la zona C, la que se empareja con el grupo de Argentina en cuartos de final.

Portugal comenzó dominando el partido pero no tuvo efectividad para anotar, porque Marques erró un penal muy sencillo y también debido a la recurrente falta de ideas. En contraposición, Gales logró anotar en la primera chance que tuvo, de la mano de Rees-Zammit; también en el cierre con Lake (43').

¡Siiiiiiiuuuuuu!



Louis Rees-Zammit hizo la diferencia por la punta con su velocidad, apoyó y festejó a lo Cristiano Ronaldo.

En el ST, Gales pisó el acelerador con la inclusión de jugadores que le cambiaron la cara. El marcador no se movió hasta el con try de Morgan a los 56'. Y luego sorprendió Portugal, con el try de Martins, antes de un nuevo yerro de Marques, que desperdició factibles 8 puntos con el pie.

Al final, otro de los habituales, Faletau, se levantó del scrum y chocó contra todas las camisetas blancas que se le cruzaron para, por fin, anotar. Gales se valió de que Portugal jugaba con 14, por una amarilla.

¡Try de Portugal! Luego de una buena combinación en el line, Nicolás Martins selló la conquista.

La victoria es doblemente meritoria si se tiene en cuenta que el el entrenador Warren Gatland realizó 12 modificaciones en su XV inicial en relación al equipo que venció a Fiji. De hecho, cuatro de ellos debutaron en un Mundial.

Este grupo, el C, sigue este domingo con Australia-Fiji a las 12.30.