El sincero análisis de Kremer sobre el futuro de Los Pumas en el Mundial: "No tenemos..."

Luego del paso en falso en el debut ante Inglaterra, y de la fecha libre en la segunda jornada, Los Pumas se preparan para volver a decir presente en el Grupo D del Mundial de Rugby de Francia 2023. El elenco nacional se verá las caras ante Samoa el próximo viernes, 22 de septiembre, a partir de las 12.45 (hora de Argentina).

En la previa del duelo, quien alzó la voz fue Marcos Kremer. En su diálogo con Scrum Mundial, de ESPN, reconoció: "Es ahora donde tenemos que poner esa marcha adelante todos juntos, porque siento que en este deporte si no lo jugamos los 15 o los 23 o los 33, cualquiera le puede ganar a cualquiera y cualquier equipo puede perder con cualquiera si no están así de juntos".

"Me guío más por ese lado. Ya está, ya pasó el primer partido y ahora la cabeza lo tenemos en lo próximo, sabemos que no tenemos margen de error. El comienzo con el Mundial pasado es parecido, depende de nosotros y hay que construirlo día a día, no se va a dar solo", añadió el tercera línea de Los Pumas.

Además, sobre la fortaleza interna del grupo, Kremer expresó: "Este grupo no va a dejar que se nos pase esta oportunidad, de eso estoy seguro. Estamos unidos, estamos preparados. Necesitamos salir a ganar este viernes y así todos los fines de semana para llegar a la próxima con confianza y afinando ese juego que en el rugby es tan simple y a veces se hace tan complicado".

Para finalizar, el hombre de 26 años que disputa su segundo Mundial con Los Pumas, sentenció: "Creo que cada uno va a dar la vida por el otro porque nos exprimimos tanto este tiempo que necesitamos y queremos ir por algo grande de verdad",