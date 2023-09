La llamativa frase de Almirón tras la derrota de Boca ante Defensa: "Tuvimos 40 minutos de..."

Boca dejó otra mala imagen, esta vez en Florencio Varela, y cayó merecidamente ante Defensa y Justicia. Tras cosechar su tercera derrota consecutiva, el DT del Xeneize, Jorge Almirón, reconoció su culpa en el mal rendimiento del equipo y marcó las falencias que volvió a evidenciar el equipo.

En conferencia de prensa, el entrenador mostró su pesar por sumar otro mal resultado: "Duele mucho esta derrota porque veníamos con la intención de ganar. Nos duele a todos porque somos un equipo grande. Soy el principal responsable", argumentó.

Por otra parte, Almirón dejó otro llamativo análisis sobre un nuevo flojo partido de Boca: "Tuvimos 40 minutos de dominio y cinco de desconcierto. Tuvimos pasajes de desconcierto cuando más calma necesitábamos, pero dominamos a Defensa en el primer tiempo.El equipo tiene intención de jugar, en el primer tiempo creamos situaciones de gol. No me puedo volver loco por un mal resultado", señaló.

Además, el entrenador del Xeneize, que sumó tres puntos de 12 posibles, indicó algunos puntos flojos de sus dirigidos ante un buen equipo como el Halcón: "No puedo decir que el equipo no intenta o no juega bien, debemos ser concretos. Las que tenemos, hay que meterlas".

Con esta derrota, Boca lleva seis partidos sin llevarse una victoria en los 90 minutos de juego. A falta de dos semanas para el partido de ida ante Palmeiras, en la Ribera hay mas dudas que certezas.