La posible camiseta de la Selección argentina que generó mucha controversia

Luego de la excelente doble fecha en las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección argentina, con las victorias ante Ecuador y Bolivia, en las últimas horas se filtró la posible camiseta que usaría el elenco nacional en la Copa América 2024 y generó polémica en las redes sociales. .

La cuenta que compartió la indumentaria que tendría el conjunto actualmente dirigido por Lionel Scaloni en la próxima edición de la competencia continental en Estados Unidos fue Footy Headlines.

La camiseta que filtró la reconocida web.

En la imagen se puede observar que el uniforme de la Selección tendría como color principal el azul, que va acompañado de los detalles en celeste y blanco.

Por otro lado, muestra que tiene el escudo sobre el corazón. Por supuesto, cuenta con las tres estrellas que, como las letras, son de color blanco. Distintos usuarios opinaron sobre la indumentaria de la Selección y muchos de ellos se mostraron en desacuerdo con el diseño.

La compararon con la que usó en el Mundial 2006.

"Una aberración el diseño"; "Falleció la estética"; "No sé si me parece muy linda o muy fea. Messi hace magia quizás"; "Cuando las pibas eligen la remera de egresados porque los pibes no tienen más ganas de discutir" y "Horrible", fueron algunos de los comentarios en la red social X, ex Twitter.