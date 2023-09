La durísima crítica de Hamilton a Helmut Marko por su frase sobre Checo Pérez: "Es difícil cuando hay gente..."

La frase de Helmut Marko, principal asesor de Red Bull, sobre uno de los pilotos de la escudería, Checo Pérez, continúa generando polémica en la Fórmula Uno. El austríaco había expresado: "Sabemos que tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)". El repudio no tardó en llegar.

Si bien el propio piloto mexicano confesó que el hombre de 80 años se disculpó con él personalmente, y que esas disculpas fueron aceptadas, las críticas no cesan y ahora se agigantan tras las duras acotaciones del múltiple campeón mundial Lewis Hamilton, quien se sumó este jueves a la ola de repudio, al señalar los dichos como algo: "Completamente inaceptable".

"Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación en este deporte, que no debería haberlo, que haya líderes y personas en su posición que hagan comentarios como este no es bueno para nosotros de cara al futuro", comenzó exponiendo el británico.

Lewis Hamilton.

"Creo que pone de relieve, en primer lugar, el trabajo que queda por hacer. Hay mucha gente en segundo plano que realmente intenta combatir este tipo de cosas, pero es difícil maniobrar cuando hay gente en la cúpula que tiene ese tipo de mentalidad, que nos impide progresar. No me sorprende, la verdad", arremetió.

Luego, se refirió al pedido de disculpas aceptado por Pérez, que parece no conformarlo: "No sé lo que se dijo más allá, eso es algo que hay que preguntarle a Checo, pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpas y todo está bien. Creo que hay que hacer algo más".

Finalmente, aseguró: "Los equipos, cuando han tenido individuos, en particular pilotos, que han hecho comentarios, pero (también) algunos individuos más abajo, por lo general son retirados o al menos ponen una cita y dicen que no apoyan ese tipo de cosas. Así que es interesante que no lo hayan hecho en este caso, pero no es mi equipo y no es como nos movemos como equipo".