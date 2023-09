La curiosa decisión de la NBA para que los partidos sean más atractivos

La NBA anunció la entrada en vigencia de una nueva regla que exigirá a los equipos no darle descanso entre los partidos a más de uno de los jugadores con estatus de “estrellas”, según lo anunció anoche la liga más destacada del básquetbol mundial.

La intención de la liga es hacer de los partidos un evento más atractivo y el parámetro para determinar si esta regla aplicará para un jugador será el hecho de haber formado parte del equipo ‘All NBA’ o de haber participado en un Juego de Estrellas de las últimas tres campañas.

La NBA pretende que todos los jugadores estén presentes durante los juego

Para que un jugador calificado como "estrella" sea exceptuado de la aplicación de esta normativa, el equipo tendrá que demostrar que existen razones de peso para que el jugador no pueda estar en cancha, ya sea por algún problema físico o algo similar. Sin embargo, con el objetivo de evitar que puedan evadir esta regla, la NBA indicado que los mismos deberán "gestionar sus planteles para asegurar que no más de una estrella no esté disponible en el mismo partido", señaló El Diario de Nueva York.

A su vez, ha dicho a las franquicias que deben asegurarse de que sus estrellas estén disponibles para los distintos juegos que sean transmitidos en la televisión nacional. La NBA añadió a esta norma que, incluso si el jugador calificado como ‘estrella´ se encuentra en un día de descanso otorgado por el equipo, este deberá estar presente en el banquillo para que sea visible para los aficionados.

Pese a todas estas exigencias que seguramente generarán polémica entre los jugadores, la regla contempla como excepciones permitidas las lesiones, razones personales, ausencias en partidos en días consecutivos aprobadas por razones de edad del jugador o por sus graves lesiones pasadas.