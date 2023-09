La advertencia del referente uruguayo a Francia: "Vamos a..."

La Selección de Uruguay de rugby tendrá su bautismo en la Copa del Mundo de rugby de Francia 2023. Luego del descanso tras el debut con fecha libre, ahora tocará salir al ruedo en un certamen histórico para el continente sudamericano porque tiene, además de Los Teros, a Chile y Argentina compitiendo en la misma cita.

Desde las 15.30 espera una parada más que complicada ante el local Francia. Los Galos dieron la gran nota con la victoria sobre Nueva Zelanda, un de los favoritos a la corona: "La verdad que va a ser durísimo y Francia con tremendas estrellas. Más allá que hagan algunos que otros cambios, sigue siendo un equipo tremendo. Vamos a plantear un partido de igual a igual", dijo Santiago Arata, medio scrum del seleccionado uruguayo en diálogo con ESPN Rugby.

Arata además recordó el mal trago que sufrió en la previa de la cita mundialista con la lesión en su mano que casi lo deja afuera del certamen: "Me tocó pasar un momento duro, pero bueno, me tocó vivirlo y tratar de llevarlo de la mejor manera. Fue por algo, para llegar más fuerte de cabeza. Todo el equipo y el staff me bancó fuertemente y eso fue clave", cerró.

Uruguay saltará a la cancha con los siguientes nombres: Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Ignacio Peculo, Felipe Aliaga, Manuel Leindekar, Manuel Ardao, Santiago Civetta, Manuel Diana, Santiago Arata, Felipe Etcheverry, Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Tomás Inciarte, Bautista Basso y Baltazar Amaya. En el banco de suplentes estarán Facundo Gattas, Matías Benítez, Reinaldo Piussi, Ignacio Dotti, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Agustín Ormaechea y Felipe Berchesi.

Los Teros no tienen un camino fácil en la zona. Más allá del estreno contra Francia, uno de los candidatos a la corona, también se medirá contra otro peso pesado como Nueva Zelanda, a quien enfrentará en la última jornada. Antes, se medirá contra Italia y Namibia.