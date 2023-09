El sincericidio de Chicho Serna sobre el Consejo de Fútbol de Boca: "Se han cometido errores, pero..."

Mauricio Serna se prestó para realizar un particular video en el canal del youtuber Ezzequiel y habló de muchos temas. El integrante del Consejo de Fútbol de Boca se refirió a la gestión que vienen realizando en el departamento que conduce Juan Román Riquelme y fue sincero al momento de hablar de qué errores se cometieron.

"Seguramente se han cometido errores, pero creo que han sido mucho más los aciertos. Enumerarlos o pensar si hubo uno más puntual que el otro no sé si viene al caso. Somos muy autocríticos, miramos para adentro y pensamos qué se puede mejorar o en qué se puede estar fallando”, dijo Serna.

Que, en la misma línea, agregó: “Estamos convencidos de que nos hemos equivocado muchas veces, pero también de que somos muy autocríticos. Eso lo tenemos muy claro desde que comenzamos con todo este trabajo de ser el Consejo de Fútbol de Boca”.

Luego contó los motivos por los que no buscaron un volante central para reemplazar a Alan Varela: “Se había repescado al Equi Fernández y volvió Campuzano. Creo que, de alguna manera, estamos cubiertos. Uno siempre quiere tener los mejores, a veces se puede y a veces no. Buscamos la manera de encontrar a quién contratar y saber en qué posiciones necesitamos reforzarnos".

Por último, Serna advirtió que el Xeneize podría vencer al Manchester City en caso de llegar a una hipotética final del Mundial de Clubes. "Boca puede competir con cualquiera. En la cancha yo no sé si el otro gana más o menos plata que yo. Toda la vida va a ser así. Hay equipos que contratan los mejores jugadores y no lo ganan todo. Si me decís que de 7 partidos le tenemos que ganar 4, va a ser muy difícil. Pero cuando es un solo partido.... Hay muchas situaciones que pueden marcar la diferencia", cerró.