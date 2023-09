La terminante frase de un extenista español sobre el debate Alcaraz-Nadal: "Carlos es increíble, pero no..."

La gran aparición de Carlos Alcaraz arrojó inmediatas comparaciones con Rafael Nadal. Dado su estilo de juego, nacionalidad y temprano éxito, el joven de Murcia fue visto como una nueva versión del rey de Roland Garros y máximo exponente del deporte español. Aunque su explosión en tan poco tiempo lo llevó a cosechar muchísimos elogios, el extenista Feliciano López puso un poco de paños fríos sobre el debate entre Rafa y Carlitos.

Nadal y Feliciano López en la Copa Davis.

En su nueva función como director de las Finales de la Copa Davis, el exjugador y amigo del manacorí destacó el presente del número dos del mundo, pero se mostró alejado de los que piensan que Alcaraz puede superar todo lo que se vio en el tenis hasta ahora: "Alcaraz es increíblemente bueno, de lo que he visto con esa edad seguramente es lo mejor que haya visto, pero eso no quiere decir que vaya a ganar lo que han ganado Nadal, Federer o Djokovic", expresó.

Luego, López, que ganó la Copa Davis en cinco ocasiones junto a Rafa, agregó: "Estamos hablando de números para mí imposibles y que no vamos va volver a ver, pero ni mis hijos, ni mis nietos, son cosas que suceden cada 100 años en el deporte".

Feliciano López enfrentó a Alcaraz en Barcelona 2021: hay 22 años de diferencia entre ambos.

Más allá de su mesura en las comparaciones con el Big 3, el ex número 12 del ranking ATP recalcó que Alcaraz será el mejor tenista de su camada: "Creo que Alcaraz va a ganar mucho y que va a dominar el tenis durante muchos años. Si gana 15 'grandes' no me sorprendería para nada", sentenció.

Así y todo, Feliciano López sigue viendo diferencias entre el potencial de Carlitos y la carrera de Nadal: "Me pongo a pensar lo que ha hecho Nadal y no lo veo posible, sinceramente lo digo y eso no desmerece a Alcaraz, al contrario, le da mucho mérito a lo que ha hecho Rafa, que no son números normales", concluyó.