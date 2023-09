La decisión que tomó la World Rugby tras la polémica de los himnos en el Mundial

El Mundial de Rugby 2023 tuvo un partidazo lleno de condimentos para su jornada inaugural. En un Stade de France repleto, Francia enfrentó a los All Blacks y todo terminó en una victoria histórica para los galos. No obstante, también hubo lugar para la polémica, ya que uno de los momentos más esperados por el público como la entonación de la Marsellesa no fue llevado a cabo de la mejor manera.

En una decisión organizativa, el Mundial decidió que los himnos sean cantados por un coro de niños. Lejos de obtener el resultado esperado, la ejecución fue muy cuestionada, ya que la polifonía de voces infantiles no coincidió con el acompañamiento del público en París. De esta manera, lo que iba a ser un momento para los libros del deporte francés terminó en algo confuso y desarreglado.

Esto se repitió con otras canciones nacionales y, tras la primera jornada del Mundial de Rugby, la organización decidió que los himnos dejarán de ser entonados por coros polifónicos de niños a causa de las críticas recibidas por las federaciones, jugadores e hinchas.



La organización del certamen anunció hoy que le brindará a cada federación nacional la opción de que se interprete una versión remozada, con coros pero sin polifonía, o una reproducción clásica instrumental grabada.





Todo colapsó cuando los arreglos polifónicos no coincidieron con el canto "a capella" con los más de 70.000 hinchas galos de la histórica Marsellesa, señaló el sitio RMC.



En los siete partidos que se jugaron por la primera fecha de la fase de grupos se repitieron problemas de acústica y en algunos casos los coros estaban grabados y la interpretación se reprodujo por el sistema de sonido del estadio.



Finalmente, lo que pretendió ser una variante nueva en los himnos por la organización fue un centro de despiadadas críticas de los hinchas, que casi no reconocían a sus himnos, al igual que de parte de los jugadores y dirigentes.

