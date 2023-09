La cruda reflexión de Agustín Creevy tras la derrota de Los Pumas con Inglaterra: "Estamos todos..."

Jugadores, cuerpo técnico, analistas y exjugadores coincidieron que la imagen que dejaron Los Pumas en el debut mundialista ante Inglaterra no es la que venían mostrando en la previa. Hubo mucha autocrítica al momento de analizar qué pasó y quien se sumó con una cruda reflexión fue Agustín Creevy, uno de los referentes del plantel argentino.

"Creo que en este tipo de derrota se aprende más de lo que uno piensa, sobre todo para el primer partido del Mundial. Estamos todos un poco decepcionados por el partido que tuvimos, porque no pudimos mostrar todo lo que veníamos entrenando", dijo el jugador de London Irish de la Premiership.

Los Pumas se preparan para enfrentarse a Samoa.

Luego, el primera línea, reconoció: "Vinimos haciendo un trabajo en lo personal y en lo grupal muy bueno, tanto en la preparación hasta el último partido contra España. No lo he visto en otros Mundiales, la parte en la cabeza y sobre todo lo físico. Cada Mundial fue distinto, pero este yo siento que estamos muy bien preparados".

"Cuando uno no puede mostrar lo que hicimos es frustrante. Esto nos va a ayudar a ser más fuertes, a unirnos más y a saber por dónde tenemos que ir. Las cosas que nos sirven y las que no. Hay que afrontar esto, ponerle el pecho y ahora pensar en lo que va a ser el partido contra Samoa", explicó.

Agregó que a partir de ahora "van a ser todas finales para nosotros" y concluyó: "Con el juego que tiene Inglaterra, más el nuestro, se hizo más fuerte con uno menos por la forma de jugar y la forma de patear. Nosotros no pudimos aprovecharlo. Me parece que se debería plantear qué fue realmente lo que pasó, no lo pude interpretar todavía. Por qué se jugó de esa forma".