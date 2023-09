Turismo Carretera: el terminante anuncio de Matías Rossi a días de arrancar la Copa de Oro en San Luis

Matías Rossi tomó la decisión de correr con el Turismo Carretera en San Luis y comenzará la Copa de Oro con el Toyota Camry del Gazoo Racing. Al igual que lo ocurrido en Mayo, cuando la categoría visitó Termas de Río Hondo, el Misil prefirió quedarse en argentina y no viajar a Brasil para disputar la fecha del Stock Car.

El Camry de Matías Rossi.

En diálogo con el sitio Campeones, el nacido en Del Viso lo confirmó: Es una situación desafortunada que no pudimos solucionar. Trabajó mucho Toyota Argentina, Toyota Brasil. En Brasil no se podía mover el calendario porque hay mucho piloto brasileño que corre en otras categorías del exterior; la ACTC ya tenía el campeonato confirmado y no podía complicarse con el TC2000 o el TN"

"Fue buenísima la experiencia para mí. Soy un agradecido de lo que viví allá, pude ganar carreras, pelear un campeonato, pero si no corres el calendario completo no tiene mucho sentido. Por eso, tanto para Toyota como para mí, es más importante dedicarnos a full en Argentina", expresó Rossi.

De esta manera, Matías anunció que dejará la categoría en 2024 para dedicarse al automovilismo argentino: "Voy a correr TC y estoy viendo qué otras categorías hacer en Argentina. Las cosas están abiertas y arriba de la mesa, la posibilidad con Gustavo Lema es real, pero la prioridad la tiene Toyota".

"Estoy agradecido por su interés y me seduce lo que es su equipo. Tuve una linda experiencia en 2012/2013 con él. Tengo la idea de comunicar lo que voy a hacer en 2024, de manera conjunta", cerró el Misil que disputará su segunda Copa de Oro consecutiva junto a la terminal japonesa.