Murió Marta, la hincha de Banfield que se hizo viral por insultar a Cvitanich

Una triste noticia conmovió las redes sociales. Marta, la hincha de Banfield que fue tendencia por un video donde insulta a varios jugadores de Boca, entre ellos a Darío Cvitanich, murió en las últimas horas. Fue su hija quien confirmó la noticia y, en pocos minutos, el posteo se llenó de mensajes para despedirla.

"Como sé que muchos de ustedes (a los hinchas) la querían, les cuento que mamá Marta subió al cielo tras una larga enfermedad. Hoy descansa en paz y desde allá seguirá alentando al Taladro", escribió Andrea Ayala.

El posteo de Cvitanich.

Entre los que sumaron a las condolencias fue justamente el exdelantero del Taladro con un sentido mensaje. "Tristeza enorme… QEPD querida Marta y muchas fuerzas a su familia", fue lo que escribió y la hija de la reconocida hincha le respondió con cariño: "Solo una persona como él tiene esta grandeza. Gracias Darío Cvitanich, mi mamá te amaba".

"No te olvides de Banfield, Cvitanich, que te dio de comer cuando no eras nadie hijo de p... y ahora te llevás el mundo por delante", fue una de las frases de Marta en aquel encuentro entre Boca y Banfield que terminó igualado por 1 a 1 en la decimoséptima fecha del Torneo Clausura 2012.

Por ese entonces, el Taladro peleaba el descenso del cuál no pudo zafar y se fue a la B Nacional. En el recordado video que fue capturado por las cámaras de televisión, Marta insultó al goleador y a su mujer Cecilia "Chechu" Bonelli, quien por entonces era la novia del futbolista.

Pero no sólo al delantero, sino que también se la agarró con Walter Erviti -campeón con el club en 2009- y con Lucas Viatri. Después de su paso por Boca y un periplo por algunos clubes del extranjero, Cvitanich volvió a Banfield en 2016 hasta 2018, cuando se fue a Racing debido a que la institución no podía pagar su elevado sueldo. Esto no cayó bien en los hinchas y el delantero bromeó al respecto: "Marta estará triste", declaró entre risas.