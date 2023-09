La honestidad brutal de Moroni en el regreso de Los Pumas a las prácticas: "No estuvimos en..."

Luego del durísimo golpe que significó la derrota ante Inglaterra, Los Pumas volvieron a las prácticas con la mente en dar vuelta la página. El mal paso en la primera jornada del Mundial de Rugby 2023 hizo mella en el equipo argentino y Matías Moroni, uno de sus jugadores más experimentados, aseguró que fue una noche para el olvido en Marsella.

En conferencia de prensa, el back, que juega en el Newcastle inglés, reconoció las falencias del conjunto dirigido por Michael Cheika: "Mentalmente creo que no estuvimos en el partido. No fue el partido que ni habíamos preparado ni habíamos soñado. No fuimos lo que somos ni lo que queremos ser. Hay que dar vuelta la página, se viene un partido durísimo contra Samoa", señaló.

Luego, Moroni, que afronta su tercera Copa del Mundo con la camiseta de Los Pumas, agregó que el plantel tendría su primera reunión para hablar sobre la caida ante la Rosa este lunes: "Todavía no nos juntamos. Obviamente cada uno tiene sus cosas individuales para ver y también hubo muchas charlas entre nosotros de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentimos", expresó.

Más allá del traspié en la jornada inaugural, el formado en CUBA se mostró optimista para los próximos partidos de la Albiceleste en el Mundial de Rugby, aunque no disimuló su tristeza: "Estoy convencido de la forma en la que trabajamos, de cómo está el equipo. Fue una noche que no nos salió nada, no pudimos contrarrestar el plan de juego de ellos, que se sintieron muy cómodos. Sabíamos el juego de Inglaterra, pero lo llevaron a la perfección. Fueron dos días muy duros, de mucha tristeza, pero también me quedo con la tranquilidad interna de saber que el equipo está bien y esto sigue, quedan tres partidos por delante", afirmó.

Finalmente, Moroni habló desde la experiencia y le dio un consejo a aquellos Pumas que están disputando su primera Copa del Mundo: "Sabemos que Samoa va a ser un rival durísimo se ha reforzado muchísimo. Que estén tranquilos, que creo que el trabajo que teníamos que hacerlo lo hicimos, confiar en el sistema, en el equipo, en el compañero y si cada uno hace lo que tiene que hacer no deberíamos tener problemas", concluyó.