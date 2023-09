La defensa del Beto Alonso a Martín Demichelis y un palazo a Boca: "No me vengan a decir que..."

Norberto Osvaldo Alonso habló en las últimas horas y defendió a Martín Demichelis de la críticas que está recibiendo en las últimas semanas por el flojo rendimiento mostrado por River en algunos partido. El Beto expresó que puertas adentro esta todo bien y negó que exista una crisis entre el entrenador de el plantel millonario.

En diálogo con ESPN, reveló: "Mirá, yo voy a comentar en las concentraciones antes de que jueguen y veo todo normal, todo bien. En River no hay ningún problema. Yo no lo veo... Martín, que es un chico que quiero muchísimo, es muy respetuoso, con una línea de ser de persona, y ojalá se quede muchos años más".

"Conversamos, veo una camaradería en el plantel, cuando estamos comiendo nosotros y también los jugadores, y vienen a saludar. Estamos unidos, River está unido siempre. Pasar, absolutamente nada, no veo que pase algo. Estas cosas que se inventan o que dicen alguna estupidez, en River no lo veo", expresó el ídolo millonario.

Luego, fue consultado sobre Boca y le tiró un palazo: "Sí, Boca está en la semifinal de la Copa, pero juega mal. Llega, pero llega por penales. Sí, hay que saber jugarla la Copa, se respeta, pero no me vengas a decir que juega bien, dejate de joder. Si jugara bien, lo reconocería, por qué no, no es por fanatismo".

"Boca se reforzó con muchachos de experiencia, Cavani, Romero, Rojo es importante, no tengo problema en decirlo, tiene jugadores, la famosa columna vertebral, que eso es importante, y un arquero ataja penales te gana partidos. Vos decís que juega bien, no le ganó a Almagro. No le ganó a Almagro, dejate de joder. Almagro está en el fondo del mar, con todo el respeto a los de Almagro. River jugó mal con Vélez, sí, tenés partidos malos, pero los tenés que ganar. Acá no se ganó y es un quilombo", cerró.