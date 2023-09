El sincericidio de Felipe Contepomi sobre el planteo de Los Pumas ante Inglaterra: "Me cuestiono cómo..."

Felipe Contepomi, asistente técnico de Michael Cheika, habló este martes y realizó una profunda autocrítica luego de la dura caída de Los Pumas ante Inglaterra en el debut mundialista. El exjugador se reprochó cómo planteó el partido y se mostró confiado de cara al encuentro con Samoa que se jugará el próximo viernes 22.

Al respecto, reveló: "No nos juntamos como equipo todavía para para rever todo, pero sí hablamos de hacer una autocrítica personal. Me imagino que cada uno tiene sus cosas como para preguntarse o cuestionarse o ver por qué no se pudo llevar a cabo lo que queríamos hacer en la cancha".

Los Pumas se preparan para su segunda presentación.

"Después cada uno toma el aprendizaje, porque de esta situaciones hay que aprender y mejorar. Por ahora lo hicimos individualmente", contó el entrenador asistente del elenco nacional.

En la misma línea, agregó: "Yo en cierta manera me cuestiono en cómo los preparé, por ahí fui un poco permisivo en los errores no forzados en el entrenamiento y por ahí hay que mejorar un poco de acá en adelante para que el jugador pueda entender que un error no forzado lleva una consecuencia que puede ser en detrimento al resultado final o a cómo sigue el partido".

"Cada uno ha hecho su propia autocrítica para que desarrollar un poquito más en conjunto, pero no dudamos en la preparación que vinimos haciendo. Estamos confiados en que que veníamos haciendo una una muy buena preparación, lo único que falta ahora es bueno ver cómo se puede llevar eso adentro de la cancha", cerró.