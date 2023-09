Griezmann confesó por qué no iría a Arabia y sí a la MLS junto a Messi: "Aunque ganemos mucho dinero..."

El tiempo pasa y aunque sea difícil de asimilar, una generación de ilustres futbolistas comienza a entrar en la recta final de su carrera, por lo que deben elegir si encontrar un lugar en el competitivo fútbol europeo o mudar su experiencia a un lugar menos competitivo pero mejor remunerado. Los que eligen esa segunda opción, hoy tienen la difícil misión de optar o por el fútbol de Arabia Saudita o por la MLS de Estados Unidos.

A Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los principales cabecillas de cada elección, le sigue una serie de futbolistas que ya comienzan a dejar de lado su carrera en Europa. A Antoine Griezmann parece que aún le quedan algunos años, sin embargo, ya se animó a dejar un anticipo de lo que será su decisión cuando toque el momento.

Griezmann seguirá en el Atlético de Madrid por unos años más.

El francés brindó una conferencia antes del amistosos entre su Selección y Alemania, y ahí aprovechó para tocar el tema del que todos hablan, precisamente luego de rechazar una oferta del fútbol árabe. "Entiendo a los que se van a jugar a Arabia. Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Para mí es una decisión difícil de tomar. Tengo una familia y tres hijos, pero la MLS sigue estando en mi horizonte".

Luego, agregó: "Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren resguardar a sus hijos y nietos y me parece bien. Ahora tienen que jugar bien allá y demostrar todo su talento".

No es la primera vez que el ex Barcelona de 32 años se refiere a ese posible destino. De hecho, ya sonó en Estados Unidos como un posible refuerzo del Inter Miami de Messi. Aunque por ahora parece lejana su salida del Atlético de Madrid. Eso no le impide a Griezmann opinar acerca del 10 de Argentina: "Lo mejor que ha hecho la MLS es traer a Leo".