La picante broma de Corinthians a Newell’s en Twitter tras eliminarlo de la Sudamericana: “Messi, la…”

Newell's empató sin goles anoche con Corinthians, de Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, en un emotivo encuentro jugado en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

Luego del partido, y con el pase en sus manos, el Timao celebró la clasificación en las redes sociales con una picante gastada en la que incluyó a Lionel Messi, hincha leproso. Con una del astro, que tiene la camiseta de Corinthians en sus manos, escribió: "La gente te entiende, Messi". En segundos, el posteo se viralizó y generó polémica.

Gabriel Heinze, DT de Newell's, habló tras el partido y explicó: "Estoy triste, pero si debo perder prefiero que sea de esta manera. El equipo produce mucho. No lo veo como algo negativo. Quizás nos faltó un poco de efectividad. Estoy tranquilo. Sé muy bien lo que hago, cómo lo hago y doy todo. Me preocupo en lo que hago antes y no después".

"Esto es un juego y es lo que tiene este deporte, a veces hacés tanto y te llevás muy poco, lo importante es que se haga. En estos dos partidos el equipo se sintió muy cómodo, tuvimos once situaciones de gol, muchísimo más juego en campo propio, más duelos ganados y hoy tuvimos casi 23 tiros al arco", analizó.

El conjunto brasileño había vencido 2-1 en el partido de ida, jugado en el estadio Corinthians Arena, y ahora espera por el ganador del partido entre Estudiantes de La Plata y Goiás de Brasil para conocer su rival de cuartos.