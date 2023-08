¿Gritó por Boca? Cano explicó su festejo viral tras la clasificación de Fluminense: "Lo que dije fue…”

La revancha entre Fluminense y Argentinos Juniors tuvo varios episodios picantes antes, durante y después de la victoria de los cariocas por 2-0. Luego de los 90 minutos, las polémicas y el accionar policial contra los hinchas del Bicho, Germán Cano protagonizó un video que enloqueció a los fanáticos de Boca.

Camino al vestuario local del Maracaná, los jugadores del Tricolor pasaron por delante de una cámara de las redes del club y festejaron el pase a cuartos de final. Allí, el goleador argentino dejó un grito que confundió a los simpatizantes xeneizes: "¡Vamos Boca!", entendieron los usuarios azul y oro en Twitter, quienes viralizaron el video en la red social de la X.

No obstante, Cano desmintió esto: "No grité 'Vamos Boca' después del partido de ayer. Lo que dije fue 'vamos poha', que es como decir 'vamos carajo'", aseguró en diálogo con D Sports Radio.

#AHORA | Germán Cano, futbolista de #Fluminense:



uD83DuDDE3? "No grité vamos #Boca después del partido de ayer, dije 'vamos Poha', que es como decir 'vamos carajo'". pic.twitter.com/FpUJYoZdsF — D Sports Radio (@DSportsRadio) August 9, 2023

Luego, el delantero, que convirtió seis goles en la actual Libertadores, agregó que espera por Flamengo en los cuartos de final, pero que no tiene preferencias: "No tengo un favorito por quien pase, obviamente que un partido con Flamengo siempre es especial. Es un partido con mucha historia. Siempre es lindo poder jugar con ellos, pero no tengo favoritos y no me voy a adelantar", expresó.

Por último, Cano destacó el trabajo de Argentinos Juniors: "Hicimos un gran partido, contra un rival muy complicado. Ayer Argentinos hizo un gran partido en el Maracaná. Es un gran rival y lo supimos manejar todo el partido", concluyó.