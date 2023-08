La fuerte réplica de Felipe Melo tras la lesión del jugador de Argentinos: “Vi que un médico estúpido habló sobre mí y…”

El partido entre Argentinos Juniors y Fluminense terminó en empate a uno y con la serie abierta, pero el resultado quedó totalmente en segundo plano. La tan dolorosa como inédita lesión de Luciano Sánchez dejó al planeta fútbol en shock. Aunque no tuvo ninguna intención, Marcelo le provocó una luxación completa a Cheche y el médico del Bicho destacó la actitud del histórico defensor brasileño, pero apuntó contra Felipe Melo, quien salió a contestarle este domingo.

El histriónico volante y referente del Tricolor carioca salió con los tapones de punta contra Alejandro Roncoroni, quien calificó de "vergüenza" sus dichos post partido de ida en La Paternal. Como era de esperar, el ex Juventus no se quedó callado: "Lamento mucho lo que pasó. Vi una entrevista de un médico estúpido hablando tonterías sobre mí y diciendo que dije cosas equivocadas. Lloré en la cancha cuando pasó", aseguró Melo.

#LaZonaFoxSports | El Sec. Gral de Argentinos Jrs, Alejandro Roncoroni, responde a la pregunta de @verobrunati: “Salvo Felipe Melo, todo el mundo quedó consternado”.



— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 3, 2023

Luego, el jugador del Fluminense agregó que el caso de Sánchez hubiese sido visto de otra forma si el que lo lesionaba era él y no Marcelo: "Gracias a Dios no fui yo el que lo lesionó. No me estarían entrevistando ahora porque me hubiesen arrestado", sentenció.

Por último, Felipe Melo quiso aclarar sus dichos tras la lesión de Sánchez, que estará entre 10 y 12 meses fuera de las canchas: "Lamentó lo que sucedió, pero solo dije que no había sido intencional. De ninguna manera dije algo en contra del jugador lesionado. Le mandé un mensaje, no queremos que a nadie le suceda lo que le pasó a él", concluyó.

Sin Marcelo porque está expulsado, el Fluminense irá por la clasificación ante Argentinos Juniors. La revancha entre el Tricolor y el Bicho será este martes a las 19 horas en el Maracaná. El ganador enfrentará al que avance en la llave de Flamengo y Olimpia (1-0 en la ida, la vuelta es este jueves en Asunción).