La honestidad brutal de Boffelli tras la caída de Los Pumas ante Sudáfrica: "Cometimos muchos..."

La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió este sábado ante Sudáfrica por 24 a 13, en un partido disputado esta tarde en el estadio de Vélez. Se trata de la última presentación del equipo argentino antes de afrontar el Mundial, que se jugará en Francia a partir del 8 de septiembre. En ese certamen Los Pumas competirán en el grupo D con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.

Emiliano Boffelli regresó al equipo conducido por Michael Cheika y anotó 7 de los 13 tantos del equipo, por intermedio de dos penales y la conversión del try del mendocino Gonzalo Beltranou.

Emiliano Boffelli tras la derrota de Los Pumas

Finalizado el encuentro, el oriundo de Rosario hizo un balance del encuentro y se mostró disconforme con la última presentación antes del Mundial. "Nos fuimos al entretiempo ganando pero ya sentíamos que no estábamos del todo conformes con lo que estábamos haciendo, sentíamos que nos faltaba un cambio más. Después salimos al segundo tiempo a tratar de poner otra cara, por más que íbamos ganando, pero no nos salió. Le dimos penales a ellos, que se sienten cómodos porque juegan cerca del ingoal si le das penales. Se nos despegaron en el resultado y nosotros cometimos muchos errores no forzados y contra estos equipos no se pueden cometer".

Luego, el rosarino se refirió a la buena noticia de la jornada a pesar de la derrota: el ingreso del capitán simbólico Agustín Creevy, quien con este partido cumplió 100 con la camiseta de Los Pumas. "Un orgullo enorme. Desde que me sumé con Jaguares, después en Los Pumas siempre me hizo sentir uno más. Es lo que tiene él. Contagia, te involucra. Es un orgullo poder estar en su partido número 100. Compartirlo con él. Muy contento por él y su familia. Ojalá que sean muchos más porque es muy importante para el equipo", señaló.

Por último, Boffelli le envió un mensaje a los fanáticos argentinos de cara al próximo Mundial: "Muchas gracias por el apoyo de siempre. Siempre lo sentimos. Extrañábamos jugar en Vélez. Les pedimos disculpas por no devolverle una alegría al público pero espero que se la podamos dar en el Mundial".