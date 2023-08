Kolo Muani arregló su llegada a uno de los clubes más importantes del mundo

El delantero francés Randal Kolo Muani, actualmente en el Eintracht Frankfurt, de Alemania, acordó durante la jornada de este sábado su traspaso al Paris Saint Germain. En la capital francesa, el atacante de la Selección de Francia firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El hombre de 24 años fue uno de los jugadores más destacados del seleccionado galo que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina y era pretendido por varios clubes, aunque finalmente optó por regresar a su país para vestir la camiseta del PSG.

El francés continuará su carrera en el PSG.

En su última temporada en la Bundesliga, Muani jugó 32 partidos para el Frankfurt en los que anotó 15 goles y dio además 14 asistencias. A lo largo de su carrera, el delantero ha levantado un título: se trata de la Copa de Francia 2022, la cual consiguió con la camiseta del Nantes.

El futbolista inició su carrera en el Nantes y luego pasó al Frankfurt, siendo una de las figuras de Francia en la máxima cita mundialista del pasado mes de diciembre. Allí protagonizó una jugada en tiempo extra que podía haberle dado el titulo a su país, cuando definió mano a mano ante Dibu Martínez.

Sobre aquella inolvidable jugada, hace un tiempo, Kolo Muani expresó: “No quiero decir que siempre estoy triste y que siempre voy a llorar. No, es una fortaleza. Fallé, pero si caés en este destino, ya no existirás (...). Así que me levanto y me digo que la próxima vez la voy a meter en el fondo de la red”.