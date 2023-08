Rumor bomba en PSG sobre Luis Enrique y Mbappé… y posteo del DT: “¡Uno para…!”

Durante la gira del Paris Saint-Germain por Asia, Luis Enrique no habló con los medios de prensa. La decisión, en conjunto con el club, no llama la atención teniendo en cuenta que su silencio tiene que ver con el conflicto que no puede resolver la institución con Kylian Mbappé.

El posteo de Luis Enrique.

Esta situación generó que comiencen a circular algunos rumores que hablaban de una anticipada salida del entrenador, ya que desde Francia expresaron que el DT no estaba de acuerdo por cómo el club manejó la situación con la estrella y, además, no comparte la inminente decisión que tomaría la dirigencia de sacar a Luis Campos como director deportivo.

Luis Enrique, además, no sabe todavía si construirá su equipo con o sin la estrella del equipo en los últimos años y eso también lo mantiene intranquilo. A la espera de previsible incorporación de Ousmane Dembelé, procedente del Barça, el técnico español no sabe todavía cuál será el perímetro de su equipo.

Sin embargo, en medio de las versiones, Luis Enrique intentó poner paños fríos a la situación con un posteo que compartió en sus redes sociales. El DT aparece rodeado por sus ayudantes y le agregó la frase "¡Uno para todos y todos para uno!", lema de los populares 'Tres Mosqueteros'.