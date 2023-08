Mascherano también dio su lista: los jugadores de Boca y River convocados al Sub 23

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer una lista de 32 convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, que cuenta con cuatro debutantes absolutos. Si bien no se dio lo que se esperaba en la previa, acerca de la inclusión de unos 50 futbolistas incluyendo a jugadores Sub 23, minutos después la Albiceleste dio a conocer una nueva lista de jugadores,esta vez elegidos por Javier Mascherano.

El objetivo de esta convocatoria de jugadores menores a 23 años es la preparación para el Torneo Preolímpico Sudamericano que se disputará en enero de 2024 y otorga dos plazas para participar en los Juegos Olímpicos de París el año próximo.

La lista de Mascherano.

Esa lista de futbolistas no cuenta con la presencia de los jugadores que integraron el Sub 20, sino que es un grupo de "excedidos" de esa edad que el cuerpo técnico quiere mirar de cara a esa competencia. Seguramente la lista definitiva contará con un mix entre ambos planteles.

En este plantel de convocados por Javier Mascherano están incluidos únicamente jugadores del medio local. Entre ellos, tres de Boca Juniors (Leandro Brey, Nicolás Valentini y Cristian Medina) y dos de River Plate (Pablo Solari y Santiago Simón). El Xeneize es el club que más aportó.

También hay de Racing (Juan Nardoni), de San Lorenzo (Gonzalo Luján) y de Argentinos (Marco Di Cesare y Luciano Gondou). Otros equipos representados en la lista son Unión, Newell's, Central, Vélez, Defensa, Platense, Banfield, Lanús y Talleres.

No se descarta que a este plantel se le sumen a los entrenamientos algunos Sub 23 que convocó Scaloni, como Lucas Beltrán (Fiorentina) Lucas Esquivel, Bruno Zapelli (Paranaense) y Alan Velasco (Dallas). Todos ellos juegan en el exterior y de no haber estado en esa otra lista, los clubes no estarían obligados a cederlos.